Пропавшую в Крыму девочку нашли мертвой. Подозревают отчима

В Раздольненском районе Крыма нашли мертвой пропавшую несколько дней назад девочку.

Глава района Андрей Захаров рассказал ТАСС, тело девочки было закопано в канаве. Ее уже опознали.

По подозрению в убийство ребенка задержан отчим, который и сообщил о ее исчезновении. По его словам, 12 ноября он уехал с младшим сыном по делам, а девочка осталась одна дома. Когда вернулся, ребенка не было, дверь была открыта. Девочку искали представители правоохранительных органов, спасатели и волонтеры.

Однако следователи установили, что мужчина причастен к исчезновению малышки. Он ее убил, а тело закопал недалеко от дома. Затем для создания себе алиби он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном на Украину, но ему этого сделать не удалось. После этого он сообщил в полицию о том, что девочка пропала.

В региональном управлении СК по Республике Крым и Севастополю сообщили, что мужчина уже признался в совершении преступления и показал, где закопал тело падчерицы. Следствие готовится предъявить ему обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.