В Забайкалье скорбят по погибшим в двух страшных ДТП. В регионе объявлен траур. Как напоминает ГТРК "Чита", трагические события унесли жизни 11 человек.

Первое ДТП произошло 13 ноября вечером недалеко от посёлка Агинское. При столкновении "Лексуса" и "Хонды" погибли четыре человека. Вероятно, причиной ДТП стал выезд на встречную линию одного из водителей. Буквально через несколько часов — новая трагедия. Утром 14 ноября маршрутка врезалась в неисправную машину — грузовик, стоящий на трассе. В результате удара произошло столкновение микроавтобуса с "ЗИЛом". Шестеро погибли сразу, один пострадавший скончался в машине скорой помощи.

По всему краю приспущены государственные флаги. Соболезнования родным погибших выразил глава региона Александр Осипов. Изменены сетки теле-и радиовещания. Развлекательные мероприятия отменены. ГТРК "Чита" скорбит вместе со всем Забайкальем.