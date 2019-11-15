"Лос-Анджелес" без Ковальчука обыграл в овертайме "Детройт"

"Лос-Анджелес Кингз" и "Детройт Ред Уингз" завершили программу очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Короли" на своей площадке взяли верх над "красными крыльями" в овертайме со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Анже Копитар, Адриан Кемпе и Алекс Аяфалло. У "Детройта" дубль оформил Тайлер Бертуцци.

Российский форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук не принял участия в матче, поскольку ранее был выведен тренерским штабом из состава команды.