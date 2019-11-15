Толстый кот решил похудеть и отправился на тренировку с "Адмиралом"

Хоккейный клуб "Адмирал" (Владивосток) присоединился к флешмобу в поддержку ставшего знаменитым кота Виктора и его хозяина. "Адмирал" пригласил кота на тренировку команды, чтобы тот сбросил пару килограммов. Оставался спокойным, даже когда тренер Николай Пронин отжимался с 10-килограммовым котом на спине, передает телеканал "Россия 24".

Кот Виктор и его хозяин стали популярными после истории о перелете Москва — Владивосток. Как сообщалось, кота не хотели пускать на борт: вместо положенных 8 килограммов ручной клади, кот весит — 10. Чтобы не сдавать животное в багаж, хозяин на регистрации показал другого кота, а на борт взять своего. Когда подлог вскрылся, авиакомпания лишила пассажира всех бонусов, а в интернете началась акция в поддержку толстого кота и его хозяина.