Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году. Речь о Николае Филипченко и Сергее Моисеенко.

Филипченко был задержан, когда ехал на поезде из Калининградской области в Белоруссию через территорию Литвы, сообщает РИА Новости. По версии прокуратуры, он действовал в составе организованной группы, которая провела несколько встреч с жителями Литвы, якобы пытаясь завербовать их для шпионажа. В августе 2017-го его приговорили к десяти годам лишения свободы.

Второй помилованный – Сергей Моисеенко. В феврале 2017 года он был приговорен к 10,5 годам заключения за шпионаж. По версии следствия, литовский военнослужащий передавал ему секретные сведения об армии, действиях воздушной миссии НАТО и военных учениях.

По версии литовского информагентства, после процедуры помилования Россия и Литва могут провести обмен заключенными. Литва надеется на освобождение граждан Литвы Евгениюса Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в России в 2016 году.