В Новосибирске врач-ветеринар забрала избитого живодеркой щенка

Избитого живодеркой спаниеля Фрею забрала врач-ветеринар. Животное получило серьезные травмы после того, как попало в руки к женщине, систематически мучающей собак. В клинику щенка доставили волонтеры. Для лечения животного был объявлен сбор средств.

В итоге ветеринар клиники, где Фрея проходила курс реабилитации, привязалась к щенку, и рассказала о том, что планирует ее забрать к себе домой, сообщает ГТРК "Новосибирск".

"Еще остались отеки и гематомы. Щенок восстанавливает силы. Сейчас ему нужен покой, а также любовь и забота нового хозяина. Врач клиники не смогла просто оставить Фрею, в её сердце что-то екнуло. И любовь оказалась взаимной! В итоге малышка получила любящую хозяйку, личного доктора и ответственного за ее жизнь человека!" , — рассказала на личной странице в соцсети "ВКонтакте" Лара Брежко,которая доставила Фрею в больницу.

Полицейские начали расследование дела, возбужденного по статье "Жестокое обращение с животными". Обидчицу щенка планируют привлечь к уголовной ответственности. Как рассказали соседи, она уже успела искалечить около пятидесяти собак.