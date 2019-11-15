Валерий Брагин: исход серии с канадцами решил один буллит

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин подвел итоги Суперсерии-2019 с командами юниорских лиг Канады. По мнению российского специалиста, матчи с канадцами получились крайне упорными, исход которых решали нюансы.

"На моей памяти, это одна из самых упорных, равных серий. Исход нынешней серии решило то, что соперник забил на один буллит больше. Все матчи серии получились очень напряженными", – приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Напомним, что россияне и канадцы выиграли по три матча. Все решалось в буллитной серии, где сильнее оказались хозяева льда.