НХЛ. Никита Кучеров признан второй звездой дня

Национальная хоккейная лига определила тройку лучших игроков очередного дня регулярного чемпионата НХЛ. На втором месте оказался российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, набравший четыре очка в победном матче с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Россиянин забросил одну шайбу, а также сделал ассистентский хет-трик. Его команда разгромила "рейнджеров" со счетом 9:3. Первой же звездой дня стал форвард "Эдмонтон Ойлрез" Коннор Макдэвид", записавший в свой актив три шайбы и три результативные передачи в игре с "Колорадо Эвеланш".

Третьей звездой был признан его партнер по команде Леон Драйзайтль, пять раз ассистировавший своим партнерам.