Асад сказал, когда закончится война в Сирии. Эксклюзивное интервью "России 24" и РИА Новости

Смерть основателя "Белых касок" и действия западных спецслужб на территории Сирии, кража нефтяных запасов и отношения с США. Об этом и не только рассказал президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью каналу "Россия 24" и агентству РИА Новости. Смотрите полную версию интервью.

По мнению сирийского президента, США пытаются мешать переговорам Дамаска с курдами на фоне операции Турции, начатой 9 октября 2019 года.

"Хочу уточнить: большая часть курдов — патриоты, которые поддерживают свою страну и сирийский народ, как и другие этнические группы, — подчеркнул Башар Асад. — Но эти группы, будь то курдские, арабские или, может быть, другие, действуют по указанию американцев, ведя с ними непрерывный диалог".

Башар Асад рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости и телеканала "Россия 24", что после возвращения сирийской армии на северо-восток Сирии Дамаск пытается убедить их в том, что стабильность будет тогда, когда мы все будем соблюдать сирийскую конституцию, поскольку конституция выражает волю народа.

Президент Сирии считает, что после турецкого вторжения появился прогресс в переговорах с разными этническими группами. При этом Россия, по мнению Асада, играет важную роль в этом вопросе. Но при решении вопросов в Сирии не получается идти только вперед.

"Иногда мы идем вперед, а иногда делаем шаг назад по разным причинам. Одна из этих причин — давление США на вооруженные группировки в Сирии, чтобы те не соглашались с сирийским правительством, и это ожидаемо", — поясняет Башар Асад.

Сейчас в Сирии больше оптимизма: после девяти лет войны, вероятно, большая часть населения осознали важность единения с властью, несмотря на наличие политических разногласий. Он призывает курдские военизированные формирования влиться в состав сирийской армии, чтобы совместно контролировать территорию Сирии и оказывать отпор турецким захватчикам. Сейчас курды не готовы присоединяться к сирийской армии и намерены сохранить при себе оружие в данных регионах, отметил Асад, но переговоры с ними продолжаются. Это является верной и правильной позицией для возвращения территорий, потерянных на севере Сирии, подчеркивает президент страны.

"Если ты не согласен с правительством и правящей партией — это другой вопрос. Но задача любого государства в мире — консолидировать все общество, и мы движемся в этом направлении", — добавляет в интервью Асад.

Действия Турции на северо-востоке Сирии могут привести к этническому конфликту, заявил президент Сирии Башар Асад.

"Никто не верит, что Турция хочет вернуть три миллиона сирийских беженцев в этот район. Это – гуманитарная вывеска для создания иллюзии, — продолжил президент России. — Если бы она даже хотела сделать это, то это абсурд, ведь такое развитие событий приведет к конфликту между собственниками земель, проживающими в местных городах и деревнях людьми, владельцами недвижимости и сельскохозяйственных угодий и новыми поселенцами, потому что законные жители этих районов не поступятся своими правами в отношении своих территорий. Это означает, что такой конфликт будет иметь этнический характер".

Основная цель турок, опасается сирийский президент, это привести на эти земли террористов, которые были разбиты на территории Сирии, вместе с их семьями для того, чтобы они сформировали новое радикализированное общество по лекалам, которые представляет Реджеп Тайип Эрдоган. В этом заключается его реальная цель, уверен Асад.

Все нацеленные на дестабилизацию Сирии сценарии Башар Асад отвергает.

"Война в Сирии закончится не с новой конституцией, а после победы над терроризмом", — пояснил Башар Асад.

Дамаск будет ставить в ООН вопрос о хищении сирийской нефти. Сирия потребует компенсацию от США за хищения нефти у республики, пояснил Башар Асад.

"Конечно, это естественно, но я, вы и многие в мире знают, что ООН не существует, потому что не существует международного права. Все поданные в ООН жалобы лежат на полках, так как это полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы, — заявил Асад. — Мы сейчас живем в мире, похожем на лес, он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после нее. Поэтому мы направим жалобы – но они останутся на полках".

До начала войны Сирия не только полностью обеспечивала себя нефтью, но и экспортировала легкую сирийскую нефть, похожую на российский Urals, в Европу. Около 90% сирийской нефтедобычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который сейчас контролируют союзные США курдские отряды "Сирийских демократических сил" и американская армия с частными военными компаниями. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии, ответят силой на любые попытки взять их под контроль.

Нефть была главной причиной для Вашингтона, чтобы начать военную операцию в этом регионе. Но присутствие США в Сирии может вызвать военное сопротивление, как в Ираке, предупреждает президент Башар Асад.

Ответил Башар Асад и на вопрос Евгения Поддубного о том, продолжает ли он сам водить машину.

Целью террористов, ответил сирийский президент, было оказание психологического давления на людей и создание страха в Сирии.

"Когда страх возникает у чиновника, то и граждане начинают бояться", — продолжил глава сирийского государства.

Башар Асад признался, что лично водит автомобиль, так как не любит демонстрировать признаки власти.

"Я полагаюсь на себя, я всегда водил автомобиль. Я ничего не менял и предпочел свои привычки оставить и на этом посту, а не приобрести признаки этого поста, — признался Башар Асад. — Это был мой принцип до войны. Он не менялся до войны, ни изменился и во время военных действий и не будет изменен и после них. Ни терроризму, ни чему-то еще не удастся изменить мои привычки и мою связь с народом".

Чиновнику нужно быть максимально близким к людям, а не изолированным от них, сделал вывод Башар Асад.