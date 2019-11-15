Доценту Соколову не говорят об увольнении: берегут психику

Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, еще не знает об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.

Адвокат Александр Почуев рассказал, что в изоляторе у Соколова нет телевизора, поэтому он не в курсе последних новостей.

"Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние", — пояснил Почуев.

Соколов попросил принести ему книги исторического и духовного содержания. Ему передали "Этногенез" Николая Гумилева.



Как сообщалось ранее, руководство вуза уволило Соколова за совершение "аморального проступка". Между тем на сайте учебного заведения до сих опубликовано расписание, в котором есть фамилия доцента. Он преподавал историю нового и новейшего времени, историю Франции, а также вел различные спецкурсы.

63-летний Олег Соколов был задержан в тот момент, когда пытался выбросить в реку Мойку рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. Жертвой оказалась его аспирантка Анастасия Ещенко. Голову убитой нашли в квартире Соколова, а туловище — в реке Екатерингофке, куда его отнесло течением из Мойки.

Следователям Соколов рассказал, что любовница ревновала его к детям, а потом и вовсе превратилась "в чудовище из сказки". Убийство он якобы совершил в состоянии аффекта, когда Анастасия набросилась на него с ножом. Однако экспертиза установила, что девушка умерла во сне: Соколов четыре раза выстрелил ей в голову.