Очевидец снял на видео первые минуты после взрыва в многоквартирном доме в Москве

Подоспевший к месту ЧП свидетель запечатлел на видео последствия взрыва, прогремевшего в многоэтажном жилом доме на улице Удальцова в Москве.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на пятницу, 15 ноября. После взрыва, обрушившего межквартирные перегородки, произошел пожар, охвативший помещения с пятого по седьмой этажи. Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.

Как сообщалось ранее, пострадали два человека. Еще 17 человек спасены подоспевшими сотрудниками экстренных служб. Полсотни жильцов были вынуждены эвакуироваться.

Причины взрыва пока не уточняются.