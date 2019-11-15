Юристы разъяснили, зачем после оплаты надо хранить квитанции ЖКХ

В последнее время люди все чаще оплачивают услуги ЖКХ через Интернет и нередко удаляют информацию о совершенных платежах.

Эксперты предупреждают: квитанции и чеки лучше сохранять на домашнем компьютере на случай технических сбоев или в том случае, если банк, через который была оплата, вдруг закроется.

Как пояснил в комментарии "РГ" глава юридической службы представительства Союза потребителей РФ в СЗФО Алексей Койтов, в этих случаях информацию о платеже можно восстановить через систему Банка России или налоговую службу, поскольку в них сохраняются реквизиты платежа.

По словам эксперта, хоть распечатка юридической силы и не имеет, но такую распечатку можно предъявить в банке и получить документ с необходимыми печатями о своевременном внесении платежа.

Если же оплата услуг ЖКХ была произведена через терминал или иным электронным способом, то стоит вводить номер телефона или адрес электронной почты, чтобы получить на них чек об оплате.

Также отмечается, что срок давности по долгам за ЖКХ – 3 года, но хранить их на всякий случай стоит еще плюс несколько месяцев, поскольку управляющая компания может подать иск в конце срока, а извещение придет позже. Если же выбросить или удалить все квитанции, то можно остаться без доказательств оплаты, предупреждает юрист.