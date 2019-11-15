"Синяя птица" начинает полет: новый сезон легендарного конкурса на "России 1"

Сотни одаренных детей из разных уголков России вновь получили возможность продемонстрировать свои таланты на всю страну. На канале "Россия 1" стартует новый сезон легендарного конкурса "Синяя птица". В этом году еще больше жанров: от музыкальных номеров до трюков на скейтбордах. Сейчас за кулисами главной детской телесцены идут последние приготовления.

Окутанная языками пламени Олеся Шилова взмывает над сценой. Гимнастка из Архангельска: номер — невероятной красоты и сложности.

Полет за мечтой на главной детской телесцене страны: обыкновенное чудо — от необыкновенных детей. Самые талантливые юные артисты со всей России, чья жизнь изменится на глазах у миллионов. Новое путешествие "Синей птицы"!

"Рождаются новые дети, они, в том числе, смотрят те программы, в которых видят их талантливых сверстников, это вдохновляет, и в результате некоторые из ребят, которые сегодня будут выступать на сцене, это ребята, которые родились тогда же, когда и "Синяя птица", — говорит ведущая Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская.

Затаив дыхание, за их взлётом следила вся страна. Выпускники прошлых сезонов — уже звёзды. Иван Бессонов — первый российский музыкант, покоривший классическое Евровидение. Елисей Мысин — тот самый 5-летний пианист-виртуоз, так полюбившийся зрителям "Синей птицы". Спустя три года после проекта пианисты на сцене Большого театра: выступление на юбилейном вечере Александры Пахмутовой.

"Почему уже из года в год "Синяя птица" имеет такую колоссальную популярность? Потому что это настоящее искусство. Каждый, кто выходит на эту сцену, имеет огромный шанс стать большими артистами", — считает член жюри конкурса Денис Мацуев.

Еще больше сюрпризов в новом сезоне. Путь к мечте, который начинается здесь и сейчас. За каждым номером невероятные истории — радости и слёз, поражений и побед. И, кажется, невозможное возможно!

Сложнейшие трюки от братьев Гусевых и Макcима Абрамова, для которого скейт сначала был средством передвижения. Теперь он борется за победу в проекте как профессиональный спортсмен.

Дети и их недетские достижения, звёздное жюри и знаменитые гости — актёры, режиссёры, музыканты. И, конечно, новые таланты. "Синяя птица" начинает свой полёт!

"Ты понимаешь, какой рост ещё впереди, если они сейчас действительно способны так удивлять, что будет дальше", — восхищен член жюри, народный артист России Сергей Безруков.

Новый сезон конкурса юных талантов "Синяя птица" уже в это воскресенье, 17 ноября, на телеканале "Россия".