МИД РФ прокомментировал ситуацию с помилованием Берга

Осужденный за шпионаж в России норвежец Фруде Берг может быть помилован. Этот вопрос рассматривается в рамках трехстороннего обмена, пояснил директор Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев. Берг собирал данные о российских атомных подлодках.

Норвежца задержали с поличным — при получении секретной информации от работавшего на оборонном предприятии россиянина, напоминает ОТА Новости. Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам строго режима за работу в пользу Норвежской разведывательной службы.

Президент Литвы Гитанас Науседа 15 ноября помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных ранее в шпионаже. Для этого Сейм Литвы утвердил поправку в Уголовный кодекс. Она описала процедуру обмена осужденными за границей за разведдеятельность в пользу своей страны. Эта поправка, считают в Норвегии, делает возможным участие в этом процессе осужденного в России за шпионаж норвежца Фруде Берга.

Сейчас между Норвегией, Россией и Литвой готовится обмен осужденными за шпионскую деятельность. В нем речь идет о россиянине Филипченко и двух литовских гражданах – Евгении Матайтисе и Аристидасе Тамошайтисе. В Норвегии нет собственной кандидатуры на обмен с Россией, поэтому Осло и собирается принять участие в трехстороннем обмене. В 2018 году Норвегия попыталась обвинить приглашенного на научную конференцию сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева в шпионаже. Эта попытка провалилась. Норвегии пришлось принести официальные извинения за провокацию. Теперь Осло выбрал более дипломатический путь для попытки обмена своего шпиона.

Вильнюс пока официально не уведомлял российское посольство о помиловании президентом этой страны двух россиян.

Публикации в норвежских СМИ о подготовке обмена осужденными между Норвегией, Россией и Литвой глава российской дипломатией Сергей Лавров ранее назвал политическими спекуляциями.