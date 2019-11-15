Фатальное ДТП в Словении: малолитражка выбила фуру с моста. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент серьезной аварии, произошедшей в минувшую среду, 13 ноября, на трассе в окрестностях Любляны.

На записи видно, как водитель малолитражного автомобиля Opel Corsa не справился с управлением и врезался в попутную фуру.

После столкновения дальнобойщик потерял контроль над грузовиком, врезался в ограждение и свалился с путепровода.

Как сообщают СМИ, в результате падения с 20-метровой высоты 53-летний водитель фуры из Венгрии получил фатальные травмы. Он оказался единственным пострадавшим в этом ДТП.