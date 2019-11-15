Форвард "Рейнджерс" Панарин установил личный рекорд в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в матче с "Тампа-Бэй Лайтнинг" записал на свой счет два балла, отдав две голевые передачи. Таким образом, в десятой игре подряд россиянин не ушел с площадки без набранных очков.

Это лучший результат Панарина в заокеанской карьере. Он обновил рекорд, который установил в сезоне-2016/17. Тогда российскому форварду удалось набрать очки в девяти встречах подряд.

В нынешнем чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин записал в свой актив уже 21 (8 шайб + 13 передач) балл в 16 матчах.