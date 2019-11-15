Штаты пригрозили Египту санкциями, если страна купит Су-35

Соединенные Штаты угрожают ввести санкции против Египта, если страна приобретет российские истребители Су-35. По данным The Wall Street Journal, об этом говорится в письме, которое министр обороны США Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео направили главе египетского военного ведомства Мухаммеду Заки.

Штаты намекнули, что сделка с Москвой осложнит Каиру дальнейшие оборонные контракты с США и сотрудничество в области безопасности.

Пентагон и Госдеп пока от комментариев отказывается, пишет агентство ТАСС. Разве что в Государственном департаменте США еще раз призвали своих союзников не покупать оружие в России, чтобы не попасть под санкции.

Напомним, информация, будто Египет покупает российские истребители Су-35, появилась в марте 2019 года. Газета "Коммерсант" писала, что контракт включает 20 самолетов и вооружение к ним. Общая стоимость сделки – 2 миллиарда долларов.

Однако заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев эту информацию опроверг.

Су-35 – дальнейшее развитие истребителей Су-27, предназначенных для завоевания господства в воздухе. Нормальная боевая нагрузка самолета – две ракеты средней дальности РВВ-АЕ и пара ракет для ближнего боя Р-73Э. При этом самолет противника бортовая радиолокационная станция Су-35 может заметить на расстоянии до 350 километров.