Пьяный мужчина избил беременную пассажирку трамвая на северо-востоке Москвы. Видео

Стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пассажирку трамвая в Москве, об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным правоохранителей, неадекватный мужчина, находившийся в состоянии опьянения, набросился на беременную женщину. Конфликт попал в объектив камеры наблюдения, установленной в салоне общественного транспорта.

Нападение произошло без всякой причины, пострадавшая потеряла сознание и упала. В итоге она оказалась в больнице.

Сотрудники отдела полиции по району Свиблово скрутили дебошира, оказавшегося 41-летним жителем Подмосковья, который уже стал фигурантом уголовного дела по статье "Побои".