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15 ноября 201912:46

В Дубае впервые представят учебно-боевой самолет Як-130 Иркутского авиазавода

ГТРК "Иркутск"

На международной выставке в Дубае впервые представят новейший учебно-боевой самолет Як-130. Он создан для того, чтобы заменить в ВВС России тренировочные летательные аппараты Л-39, передает ГТРК "Иркутск".

Авиасалон состоится с 17 по 21 ноября. В рамках мероприятия потенциальным покупателям продемонстрируют маневренные возможности модели, выпускаемой Иркутским авиационным заводом. Для этого Як-130 примет участие в летной программе.

Напомним, воздушное судно разработано конструкторским бюро имени Яковлева, и выпускается на Иркутском авиационном заводе. Самолет подставляется на экспорт в такие страны как Бангладеш и Белоруссия.

Текст: ГТРК "Иркутск"

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