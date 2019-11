В Одноклассниках в прямом эфире пройдет конкурс джазовых исполнителей

Социальная сеть Одноклассники запускает второй сезон музыкального онлайн-конкурса OK Live bands. В этот раз показать свое творчество многомиллионной аудитории смогут исполнители джаза. Конкурс и прием заявок стартуют 15 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме во время специальной сессии OK Live и арт-директоров джазовых клубов.

Музыканты, которые хотят принять участие в OK Live bands, должны прислать заявку и демонстрационную запись с выступления на электронную почту okpublic@mail.ru.

Во втором сезоне OK Live bands кроме конкурсной части будет еще и образовательная. ОK Live bands. Education — проект, который запустила команда сервиса OK LIVE. В рамках обучающего курса, лидеры индустрии помогут музыкантам получить полезную информацию о том, как работать с авторским правом, разбираться в вопросах продюсирования, самопрезентации и гонораров. Все лекции пройдут в прямом эфире, посмотреть их можно в одном из крупнейших пабликов социальной сети — "Одноклассники. OK Live".