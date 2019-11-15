Головин вернулся в общую группу накануне игры с Бельгией

Полузащитник сборной России Александр Головин, испытывающий болезненные ощущения в паховой области, стал заниматься в общей группе национальной команды. 23-летний футболист принял участие в тренировке, которая в настоящий момент проходит на стадионе "Санкт-Петербург".

Напомним, что еще вчера, в последний день сборов в Сочи, Головин занимался по индивидуальной программе. Теперь же все игроки сборной России готовятся к матчу с Бельгией без ограничений, сообщает РИА Новости.

Встреча российских и бельгийских футболистов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.