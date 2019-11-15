ФСИН сообщила о побеге насильника, осужденного на 13 лет

В Нижнем Новгороде осужденный Раушан Салахов самовольно покинул территорию колонии-поселения при ИК-5, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН, Салахов отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также кражу и изнасилование​​​.

Отмечается, что в марте 2009 года Лениногорский городской суд республики Татарстан назначил Салахову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже суд постановил перевести его на участок колонии-поселения ИК-5 в Нижнем Новгороде, откуда 12 ноября он сбежал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски беглеца.