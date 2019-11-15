Лондон заключит торговое соглашение с Брюсселем после Brexit, но до завершения переходного периода выхода Соединенного Королевства с Евросоюзом. Это в утреннем телеэфире Би-би-си пообещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Если Великобритания выйдет из ЕС в январе 2020 года, пояснил Джонсон, то будет еще вагон времени, чтобы установить отношения свободного торгового партнерства. При этом британский премьер подчеркнул, что огромное преимущество в том, что у Великобритании и Евросоюза высокая степень синхронизации по тарифам, квотам, стандартам. "Поэтому заключение сделки с ЕС не будет похоже на заключение ни одной другой сделки", — цитирует Бориса Джонсона ТАСС.

Борис Джонсон ответил и на вопрос о вмешательстве России в британскую политику.

"Свидетельств этому нет", — констатировал он, отвечая на вопрос о том, почему до сих пор не опубликован доклад о вероятном вмешательстве Москвы в британскую политику.

Британский премьер не видит причин для ускорения процесса публикации докладов комитета по разведке и безопасности, только потому что проходят выборы в парламент. Выборы запланированы на 12 декабря. Ранее утверждалось, что доклад из 50 страниц, который стал результатом 18-месячного расследования, содержит ответ на вопрос: были искажены результаты референдума 2016 года о выходе Великобритании из Евросоюза из-за деятельности Кремля? Москва эти обвинения категорически отвергает.

Бывшая четыре года премьером Великобритании Тереза Мэй неоднократно заявляла, что у нее нет доказательств российского вмешательства Москвы в британские демократические процессы. Британский комитет по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту потребовал от американских соцсетей дать данные о российском вмешательстве в проведение референдума о Brexit в 2016 году.

Технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал расходы России на рекламу в сети перед Brexit "практически нулевыми". В отчете Facebook названа и точная сумма – 97 центов. Так что 50-страничный доклад можно смело назвать докладом о 97 центах.