Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
15 ноября 201913:54

Тела солистки группы "Маневры" и ее матери обнаружили в ванной

Фото: социальные сети

В квартире жилого дом на северо-востоке Москвы обнаружены мертвыми 44-летняя солистка рок-группы "Маневры" Надира Садыкова и ее мать.

Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах, тела женщин пролежали в ванной несколько месяцев.

Спасатели и полиция прибыли на квартиру после сообщения 70-летнего дяди певицы, который последний раз разговаривал со своей сестрой (матерью Надиры) в апреле.

Квартиру, закрытую на два замка, пришлось вскрывать. В мусорном ведре были найдены несколько пустых блистеров от снотворных лекарств.

Соседи сообщили, что не видели женщин с июля, а певица заходила на свою страницу в соцсети в последний раз 2 августа.

Сейчас

13:37

Определены дата и место похорон убитой Соколовым Ещенко

11:48

Мазо попросил убежища в Австрии

09:45

Пропавшую в Крыму девочку нашли мертвой

08:40

Российские военные взяли под контроль военный аэродром США в Сирии

05:00

Из-за бомбы времен войны в Вильнюсе проведена эвакуация

04:36

Хабаровский край заметает снегом

03:51

В московской квартире произошел взрыв

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Множественные ножевые: в московском парке нашли труп женщины

Множественные ножевые: в московском парке нашли труп женщины

5 минут назад
Сапоги всмятку: Путин о реверсе газа на Украину

Сапоги всмятку: Путин о реверсе газа на Украину

4 часа назад
Тела солистки группы "Маневры" и ее матери обнаружили в ванной

Тела солистки группы "Маневры" и ее матери обнаружили в ванной

50 минут назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 16 ноября

20:00

Программа "Вести в субботу"

17 ноября

20:00

Программа "Вести недели"
Все трансляции
Джонсон рассказал о нетипичной сделке и вмешательстве России

Джонсон рассказал о нетипичной сделке и вмешательстве России

44 минуты назад
Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью

Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью

1 час назад
Пропавшую в Крыму девочку нашли мертвой. Подозревают отчима

Пропавшую в Крыму девочку нашли мертвой. Подозревают отчима

4 часа назад
Асад сказал, когда закончится война в Сирии. Эксклюзивное интервью "России 24" и РИА Новости

Асад сказал, когда закончится война в Сирии. Эксклюзивное интервью "России 24" и РИА Новости

3 часа назад
Мазо попросил убежища в Австрии

Мазо попросил убежища в Австрии

2 часа назад
Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, перестал представляться пассажирам

Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, перестал представляться пассажирам

5 часов назад
600 тысяч рублей в день: мошенники ловили своих жертв на квартирную удочку

600 тысяч рублей в день: мошенники ловили своих жертв на квартирную удочку

4 часа назад
Новая Skoda Octavia: старт локальной сборки и двигатели для России! (эксклюзив)

Новая Skoda Octavia: старт локальной сборки и двигатели для России! (эксклюзив)

3 часа назад
МИД РФ прокомментировал ситуацию с помилованием Берга

МИД РФ прокомментировал ситуацию с помилованием Берга

2 часа назад
Определены дата и место похорон убитой Соколовым Ещенко

Определены дата и место похорон убитой Соколовым Ещенко

49 минут назад
Симфонический оркестр имени Симона Боливара выступит в "Зарядье"

Симфонический оркестр имени Симона Боливара выступит в "Зарядье"

53 минуты назад
"Синяя птица" начинает полет: новый сезон легендарного конкурса на "России 1"

"Синяя птица" начинает полет: новый сезон легендарного конкурса на "России 1"

2 часа назад
5 декабря выйдет фильм "Ржев". Появился первый трейлер

5 декабря выйдет фильм "Ржев". Появился первый трейлер

14.11.2019 10:00
Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

13.11.2019 16:29
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

13.11.2019 11:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

19 минут назад
Прорыв дамб в Красноярском крае: возбуждено еще одно дело

Прорыв дамб в Красноярском крае: возбуждено еще одно дело

34 минуты назад
Лихач сбил полицейского, пытавшего не пустить его на закрытую ледовую переправу. Видео

Лихач сбил полицейского, пытавшего не пустить его на закрытую ледовую переправу. Видео

42 минуты назад
Disney+ стали предупреждать об устаревших стереотипах перед показом старых фильмов

Disney+ стали предупреждать об устаревших стереотипах перед показом старых фильмов

54 минуты назад
Опасный спутник: чем грозит повышенный холестерин при диабете

Опасный спутник: чем грозит повышенный холестерин при диабете

1 час назад
Станислав Черчесов: Головин не сыграет с Бельгией

Станислав Черчесов: Головин не сыграет с Бельгией

1 час назад
Плод "коллабы": крутые автомобили, созданные "на двоих"

Плод "коллабы": крутые автомобили, созданные "на двоих"

1 час назад
ФСИН сообщила о побеге насильника, осужденного на 13 лет

ФСИН сообщила о побеге насильника, осужденного на 13 лет

1 час назад
В Приморье нетрезвые полицейские стали фигурантами служебной проверки. Видео

В Приморье нетрезвые полицейские стали фигурантами служебной проверки. Видео

1 час назад
Расстрел в колледже: гендиректору ЧОПа предъявлено обвинение

Расстрел в колледже: гендиректору ЧОПа предъявлено обвинение

1 час назад
Росстат уточнил, что будет с переписью

Росстат уточнил, что будет с переписью

1 час назад
Появилось видео драки на трибуне во время матча "Локомотив" - "Ювентус"

Появилось видео драки на трибуне во время матча "Локомотив" - "Ювентус"

2 часа назад
Оставшийся без газа украинец развел в квартире костер

Оставшийся без газа украинец развел в квартире костер

2 часа назад
Семьдесят два "Калибра" залпом. Украинский адмирал пожаловался на мощь Черноморского флота

Семьдесят два "Калибра" залпом. Украинский адмирал пожаловался на мощь Черноморского флота

2 часа назад
Пьяный мужчина избил беременную пассажирку трамвая на северо-востоке Москвы. Видео

Пьяный мужчина избил беременную пассажирку трамвая на северо-востоке Москвы. Видео

2 часа назад
Штаты пригрозили Египту санкциями, если страна купит Су-35

Штаты пригрозили Египту санкциями, если страна купит Су-35

2 часа назад
Вместо ухода – тараканы и ужасающая грязь: эвакуирован челябинский дом престарелых

Вместо ухода – тараканы и ужасающая грязь: эвакуирован челябинский дом престарелых

2 часа назад
Юристы разъяснили, зачем после оплаты надо хранить квитанции ЖКХ

Юристы разъяснили, зачем после оплаты надо хранить квитанции ЖКХ

3 часа назад
В Лондоне построят дом, который очистит воздух

В Лондоне построят дом, который очистит воздух

3 часа назад
Погода на выходные - зимнее бабье лето

Погода на выходные - зимнее бабье лето

3 часа назад
Необычный случай глаукомы удивил врачей

Необычный случай глаукомы удивил врачей

3 часа назад
Очевидец снял на видео первые минуты после взрыва в многоквартирном доме в Москве

Очевидец снял на видео первые минуты после взрыва в многоквартирном доме в Москве

3 часа назад
Самые яркие фестивали зимы

Самые яркие фестивали зимы

3 часа назад
Портал госуслуг упростил оплату пользователям Android

Портал госуслуг упростил оплату пользователям Android

3 часа назад
Появилось фото самолетов, столкнувшихся в аэропорту Шереметьево

Появилось фото самолетов, столкнувшихся в аэропорту Шереметьево

4 часа назад
Толстый кот решил похудеть и отправился на тренировку с "Адмиралом"

Толстый кот решил похудеть и отправился на тренировку с "Адмиралом"

4 часа назад
Индекс шины: где дешевле всего "переобуться" в России?

Индекс шины: где дешевле всего "переобуться" в России?

4 часа назад
Российские военные взяли под контроль военный аэродром США в Сирии

Российские военные взяли под контроль военный аэродром США в Сирии

5 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку