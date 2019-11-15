Симфонический оркестр имени Симона Боливара выступит в "Зарядье"

4 декабря в зале "Зарядье" состоится концерт знаменитого венесуэльского оркестра под управлением Кристиана Васкеса.

Симфонический оркестр имени Симона Боливара – коллектив, заслуживший мировое признание, и эмблема уникального музыкального образования Венесуэлы "Эль Система". Оркестр покорил весь мир, ему аплодируют в Лондоне, Нью-Йорке, Вене, Токио, Берлине, на фестивалях в Зальцбурге и Люцерне.

Любители музыки в Москве никогда не забудут выступление венесуэльского оркестра под управлением блистательного Густаво Дудамеля в Концертном зале им. П. И. Чайковского в 2010 году, когда публика устроила музыкантам и маэстро стоячую овацию.

Названный в честь национального героя Венесуэлы Симона Боливара, симфонический оркестр был основан в 1975 году выдающимся музыкантом, педагогом, экономистом Хосе Антонио Абреу. Вдохновленный идеей воспитательной силы музыки, Абреу привлек в свой новый оркестр юных венесуэльцев из самых бедных уголков страны, вырвав их из цепких лап улиц, дав многим из них путевку в жизнь.

Благодаря энергии и усилиям Абреу такие оркестры стали расти по всей Венесуэле. Сегодня "Эль Система" включает в себя больше 100 молодежных симфонических оркестра и больше 50 детских симфонических оркестров. Выдающийся британский дирижер Саймон Рэттл назвал "Эль Систему" самым значительным достижением современности в области классической музыки. В ее центрах получили музыкальное образование больше полутора миллиона человек. В числе выдающихся воспитанников "Эль Системы" – Густаво Дудамель, ныне один из самых востребованных дирижеров в мире. В 18 лет Дудамель стал художественным руководителем Симфонического оркестра имени Симона Боливара.

В зале "Зарядье" за пульт оркестра встанет харизматичный Кристиан Васкес, скрипач и дирижер. Он также прошел школу "Эль Системы", постигал искусство дирижирования у великого Хосе Антонио Абреу. Среди оркестров, с которыми сотрудничал маэстро Васкес – Лейпцигский оркестр Гевандхаус, Роттердамский филармонический, Токийски филармонический, оркестр Венского радио и "Камерата Зальцбург". В разное время Кристиан Васкес возглавлял новержский Stavanger Symphony Orchestra, нидерландский Het Gelders Orkest и шведский Симфонический оркестр Евле.

Московской публике венесуэльцы представят программу, включающую Симфонию № 5 Чайковского и произведения латиноамериканских композиторов.

Hipnosis Mariposa венесуэльского композитора и виолончелиста, выпускника "Эль Системы" Поля Дессена впервые была исполнена в сентябре 2016 года в лондонском "Альберт-холле" Симфоническим оркестром имени Симона Боливара под управлением Густаво Дудамеля.

За сочинение Tres Versiones Sinfonicas кубинский композитор Хулиан Орбон в 1954 году премию Первого международного фестиваля латиноамериканской музыки в Каракасе.

Концерт Симфонического оркестра имени Симона Боливара состоится 4 декабря в 19:00 в Большом зале "Зарядья".