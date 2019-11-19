"Другая вечерня" в зале "Зарядье"

10 декабре с программой из сочинений Монтеверди в "Зарядье" выступит британский ансамбль I Fagiolini под управлением Роберта Холлингворта.

Ансамбль I Fagiolini основан в 1986 году британским дирижером Робертом Холлингвортом, неутомимым исследователем музыки эпохи Ренессанса и барокко. Благодаря безупречным интерпретациям и новаторским, часто театрализованным музыкальным проектам, ансамбль добился мирового признания.

Программа "Другая вечерня", созданная ансамблем в 2017 году к 450-летию Клаудио Монтеверди, вышла на лейбле Decca Classics и была удостоена наивысшей оценки критиков.

"Другая вечерня" – своего рода продолжение самого знаменитого сочинения Монтеверди "Вечерня Пресвятой Девы Марии" (1610 года), ставшего мировым хитом барочной музыки. В 1641 году в период капельмейстерства композитора в Венеции, в соборе святого Марка, был издан большой сборник песнопений Монтеверди, созданных для вечерних богослужений, а также музыка других авторов. Проект ансамбля I Fagiolini – это попытка собрать "Другую вечерня" из этого сборника.

В исполнении "Другой вечерни" принимает участие один из лучших хоровых коллективов России ансамбль INTRADA. Художественный руководитель – Екатерина Антоненко.

"Другая вечерня" – 10 декабря в 19:00 в Большом зале "Зарядья".