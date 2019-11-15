Определены дата и место похорон убитой Соколовым Ещенко

Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко похоронят на родине – в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края.

Как сообщили "Интерфаксу" в местной администрации, похороны пройдут в субботу, 16 ноября. Отпевание начнется в 11:00 в Свято-Троицком храме. В администрации попросили журналистов превращать это скорбное для родных и близких событие в новость национального масштаба.

24-летняя Анастасия Ещенко была убита в ночь на 8 ноября. В ее убийстве подозревается доцент Олег Соколов. Свою вину он уже признал. Хотя и сказал, что "оступился всего раз за долгую честную жизнь".

Тело девушки он расчленил выбросил по частям в Мойку. Когда он пошел к речке в третий раз, он упал в воду. Именно в этот момент его увидел таксист. В рюкзаке Соколова были найдены отрезанные женские руки.

Адвокат сказал, что Соколову пока не сообщили об увольнении из университета, так как опасаются за его психоэмоциональное состояние.