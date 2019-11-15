Евро-2020. Россиянин Еськов рассудит сборные Греции и Финляндии

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым назначена на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу между командами Греции и Финляндии. Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать Еськову будут его соотечественники Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко. Четвертым рефери назначен Владислав Безбородов.

Встреча группы J между греческими и финскими футболистами пройдет 18 ноября в Афинах. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.