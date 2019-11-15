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15 ноября 201914:59

Тане Булановой мама давала спиртное в баночке из детского питания

В этом году уже 30 лет, как Татьяна Буланова выходит на сцену. Однако поначалу, вспоминает певица в "Судьбе человека", она боялась появляться перед публикой, и чтобы дочь преодолела волнение, мама давала ей баночку из-под детского питания, в котором было спиртное.

"Я пряталась в туалете, делала ровно один глоток и выходила на сцену. Но потом поняла: если я хочу стать профессиональной артисткой, то надо с этим завязывать, а то сопьюсь", – рассказывает певица.

Уже в 20 лет Буланову заприметил продюсер Николай Тагрин. Он пригласил Таню солисткой в свою группу "Летний сад", а уже через год она стала его женой.

В 1993-м у Булановой и Тагрина родился сын Александр, но певица редко его видела: в 1990-е она много гастролировала и была дома максимум по пять дней в месяц.

Из-за особой манеры исполнения ее часто называют "плачущей" певицей, но вот по-настоящему она плакала во время исполнения песни "Колыбельная", потому что очень скучала по своему – тогда еще маленькому – ребенку.

Большим ударом для Тагрина стало признание Татьяны, что она полюбила другого мужчину и уходит от него.

Этим "другим" стал футболист Владислав Радимов, у которого – по его же просьбе – Татьяна взяла интервью для одной из спортивных газет. Разговор обоих очень увлек, а вскоре они поняли, что не могут друг без друга.

По признанию Булановой, от любви к Радимову у нее тогда "снесло крышу".

Николая долго не хотел отпускать Татьяну, но в 2005-м они с Владиславом все-таки поженились, а два года спустя у пары родился сын Никита.

Вместе они прожили 11 лет, но все-таки расстались. С горечью Буланова рассуждала тогда о том, что больнее: предательство (казалось бы) близкого человека или подруги? А сейчас признается, что если решение принято, то "дважды в одну реку" она не входит.

Сейчас Татьяна снова влюблена и счастлива, но имя любимого держит в секрете. Хочет ли она снова замуж? Почему произошел ее разрыв с Радимовым? Действительно ли сериал "Никогда не говори "Никогда" имеет отношение к Тане Булановой? И в каких отношениях она сейчас с первым супругом, которому, по сути, обязана своей популярностью?

Об этом Татьяна Буланова рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

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