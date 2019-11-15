Взрыв и пожар в доме на Удальцова: горели квартиры на трех этажах

На западе Москвы ликвидируют последствия крупного пожара в жилом доме на улице Удальцова. Там минувшей ночью горели квартиры на трех этажах. По предварительной версии, в одной из них взорвался газ. Частично обрушились перегородки, выбиты стекла, от огня пострадала проводка. В доме пришлось отключить электричество и газ. Уже идут восстановительные работы, во дворе развернут пункт обогрева.

Возгорание произошло на седьмом этаже. Вот та самая квартира — как сказали жители, здесь проживали иностранные студенты. Почти все выгорело.

Пожар начался примерно в половине третьего ночи. По словам жителей, сначала они услышали сильный взрыв, после чего последовало еще несколько хлопков и появилось пламя, которое по балконам перекинулось на нижние этажи.

- Я отчетливо слышал — не только слышал, а чувствовал — кровать просто подпрыгнула. И дом — еще в районе 0,7 секунды ходила волна.

От мощного взрыва в квартирах обрушились перегородки, а стекла выбило даже в соседних домах и машинах, стоявших под окнами.

- Раздался очень громкий хлопок — то есть, взрыв, по сути. Дом затрясся. Я побежал к двери входной. Двери у нас перекосило, заблокировало из-за взрывной волны, я не мог ее открыть, с лестничной площадки были слышны крики: "Вызывай скорую"!

- Ребенок вообще был на восьмом этаже заблокирован. "Помогите!" — кричал. Но мы не могли его дверь сломать, пока не приехали пожарные.

Спасательные службы эвакуировали около 20 человек. Попасть домой они смогли только через несколько часов, когда пожар полностью ликвидировали. Два человека все же пострадали — их доставили в городские больницы.

Точная причина возгорания еще не установлена. Есть несколько версий — взрыв газового баллона или замыкание проводки. Дело в том, что в подъезде всю неделю проводили ремонтные работы. По словам жителей, накануне у них весь день не было света.

- Вчера ремонтировали в два часа ночи неработающую электрику. Мы услышали взрыв, и эти электрики кричали, что надо вызвать скорую, — видимо, кто-то из них пострадал.

Сейчас подъезд, где произошел пожар, отключен от подачи газа и электричества. Здесь уже начали постепенно восстанавливать остекление и очищать территорию от осколков.