Виталий Мутко оценит подготовку Перми к 300-летию

Зампред правительства РФ Виталий Мутко прибыл в Пермь. Он посетит объекты, которые реконструируются в городе к предстоящему празднованию 300-летия. Кроме того, вице-премьер обсудит вопросы расселения из ветхого и аварийного жилья и комплексную застройку территорий.

В микрорайоне "Арсенал", который возводится на месте "Красных казарм", застройщик планирует выстроить порядка 400 тысяч квадратных метров жилья. Часть домов уже заселены. Губернатор края Максим Решетников и вице-премьер Виталий Мутко зашли в одну из квартир. Им понравилось качество работы пермских строителей.

Ведется комплексная застройка территории, и это главное — рядом с домами появится новая школа на 1200 мест. Кроме того, будет построено несколько детсадов.

Как сообщает "Вести Пермь", на заводе имени Шпагина пройдет большое заседание, на котором обсудят подготовку к 300-летнему юбилею Перми. Презентация проекта преобразования краевой столицы "Пермь — 300 лет на Каме" состоялась в мае прошлого года. Проект подразумевает максимальную концентрацию городских мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также развития пространств, открывающих выход к Каме.