В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц

Массовая гибель птиц зафиксирована в карельском городе Сегежа. Жители города связывают это с выбросами местного целлюлозно-бумажного комбината. На Сегежском ЦБК проводится проверка, определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду.

Инцидент может быть связан с выбросом в атмосферу сероводорода, не исключает депутат законодательного собрания Карелии от города Сегежа Андрей Рогалевич. Он пояснил. Что ему о гибели птиц сообщали еще три дня назад. Депутат добавил, что такое уже было в Сегеже в 2016 году.

"А на этой неделе в Сегеже даже снег пожелтел", — пояснил депутат Рогалевич.

Сегежский ЦБК входит в АФК "Система". Это одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, которым владеет Segezha Group.