Много солнца, бесплатные музеи и бразильский карнавал: московские выходные удивят

Почувствовать атмосферу бразильского карнавала, совершить виртуальное путешествие на Байкал и увидеть впечатляющую панораму озера, а еще — разгадать все тайны театра теней. Московская афиша предстоящих выходных, как всегда, богата событиями. Где можно познакомиться с последними книжными новинками, и в какие музеи отправиться бесплатно?

Загадочный театр теней приоткрывает для зрителей завесу тайны древнего и оригинального жанра. В Москве проходит международный фестиваль, посвященный этому искусству. В программе — теневые оперы, спектакль-комикс и традиционный турецкий театр карагез.

Участвуют театры теней со всего мира — из Польши, Испании, Италии и Великобритании. За 10 дней — более 20 спектаклей. Красочные постановки с видеопроекциями, шоу рук и песочная анимация — остаться равнодушным вряд ли получится.

А на Всероссийском фестивале детской книги ждут не только юных гостей, а читателей всех возрастов. На большом книжном празднике писатели и ученые расскажут не только о последних новинках, но и о достижениях в области новых наук, искусственном интеллекте и нанотехнологиях.

Посетители "Москвариума" на ВДНХ смогут поближе познакомиться с культурой народов Байкала, сыграть в бурятскую игру, станцевать национальный танец ехор, а в зоне виртуальной реальности — увидеть бескрайние пейзажи озера с высоты птичьего полета.

Продолжается и уже традиционная Московская музейная неделя. До 17 ноября более 40 музеев Москвы готовы бесплатно открыть свои двери для посетителей. В эти выходные вас, например, ждут в усадьбах "Коломенское", "Измайлово", а также в доме-музее Марины Цветаевой и Музее археологии Москвы.

Всем, кто неравнодушен к судьбе бездомных животных или уже давно мечтает о пушистом любимце, стоит отправиться на хлебозавод номер 9. 120 собак и 200 кошек привезут из приютов, чтобы они обрели свой дом. Все животные здоровы, привиты и готовы к немедленному переезду.

За яркими и даже жаркими эмоциями отправляйтесь в сад имени Баумана — здесь воссоздадут атмосферу бразильского карнавала. В красочных костюмах тропических животных артисты пройдутся по главной аллее сада. Присоединиться к ним может любой: главное — быть в необычном наряде.