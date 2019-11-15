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15 ноября 201915:48

Суббота без визы: США отказали участнице "Мисс Вселенная" от Украины

Twitter / ¶нша Украiна

Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасия Суббота получила отказ в американской визе. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава оргкомитета национального отбора Анна Филимонова. Для того, чтобы участие Украины в мировом конкурсе все же состоялось, она обратилась с открытым письмом к Посольству Штатов, а именно ко временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору.

По словам Анны Филимоновой, дату подачи документов в американское посольство определили на 12 ноября, но в итоге ее перенесли из-за технического сбоя на 14 число. Глава оргкомитета национального отбора отметила, что Анастасия Суббота предоставила все необходимые бумаги и ответила на вопросы сотрудника дипломатического представительства. При этом работник ведомства заявил, что такие документы подаются уже не впервые, без объяснения причин отказав девушке в получении визы.

На странице в социальной сети Филимонова написала, что не хочет верить в то, что отказ был мотивирован любыми другими причинами, кроме большой занятости сотрудника, который не уделил достаточно времени украинской участнице.

Глава оргкомитета национального отбора обратилась к Тейлору с просьбой вмешаться в эту ситуацию, мотивируя тем, что Анастасии Субботе необходимо прибыть в США 27 ноября.

Международный конкурс красоты "Мисс вселенная 2019" состоится в Атланте с 28 ноября по 8 декабря.

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