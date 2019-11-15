Мандат Бушмина передан Лакунину

Депутат Законодательного собрания Ростовской области V созыва Владимир Лакунин назначен представителем исполнительного органа государственной власти региона в Совете Федерации вместо экс-вице-спикера СФ Евгения Бушмина, который скончался 6 октября 2019 года после продолжительной болезни.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева, сославшись на соответствующий указ руководителя региона.

Сообщается, что до своего назначения Лакунин 20 лет трудился на посту гендиректора ОАО "Каменскволокно", крупнейшего завода в стране, который производит химические волокна для шпагатов, шнуров, ковров и тканей.