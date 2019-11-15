При посадке в тумане экипаж пассажирского лайнера промахнулся мимо полосы. Видео

В Сети опубликованы кадры, сделанные одним из пассажиров самолета A320neo индийской бюджетной авиакомпании GoAir, ставшего участником серьезного инцидента. События, попавшие на видео, разворачивались в минувший понедельник, 11 ноября, однако запись стала доступна позднее.

Воздушное судно, совершавшее внутренний рейс G8811 из Нагпура в Бангалор, попыталось совершить посадку в аэропорту назначения, где в тот момент был сильный туман.

По неустановленной пока причине после снижения самолет коснулся земли вне пределов взлетно-посадочной полосы.

После этого экипаж ушел на второй круг и принял решение о приземлении на запасном аэродроме в Хайдарабаде.

После посадки в ходе осмотра самолета на левой стойке шасси были обнаружены грязь и трава, свидетельствующие о контакте с землей за ВПП.

Специалисты наземных служб аэропорта Бангалора изучили территорию, прилегающую к полосе, и подтвердили эту версию, найдя следы самолета на "целине".

Как сообщает издание The Times of India, на борту находилось 180 человек, никто из них не пострадал.

По факту произошедшего ведется разбирательство.