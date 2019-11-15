"Север.Реалии" стал десятым СМИ-иноагентом

Информационный ресурс "Север.Реалии" включен в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующее решение принято в министерстве юстиции России.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, основанием для данного шага стали факты, поступившие из комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ.

Глава думской комиссии Василий Пискарев выразил удовлетворение решением Минюста.

"Теперь российские читатели этого медиапроекта будут знать и о его зарубежном происхождении, и о том, откуда он получает финансирование. Я думаю, это справедливо", — заявил он "Интерфаксу".

По словам Пискарева, авторы этого СМИ неоднократно нарушали законодательство о выборах, а также пытались привлечь внимание россиян к идеям легализации наркотиков.

"Север.Реалии" стал десятым ресурсом в реестре СМИ-иноагентов. Ранее таковыми были признаны "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии".