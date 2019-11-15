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15 ноября 201917:01

Хоккеисты СКА обыграли "Куньлунь" в овертайме

Twitter / Хоккейный клуб СКА

Встречей в Пекине между китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" и санкт-петербургским СКА продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости взяли верх над хозяевами льда в овертайме со счетом 3:2. Победный гол забил Кирилл Марченко.

Также за команду Алексея Кудашова отличились Антон Белов и Александр Дергачев. В составе "Куньлуня" дубль оформил Виктор Бартли.

СКА идет на втором месте в Западной конференции, набрав 36 баллов в 29 играх. Китайская команда с 27 очками располагается на десятой позиции на Востоке.

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