Стало известно, сколько США заплатили России за доставку астронавтов

С 2011 года по июль 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заплатило России 3,9 миллиарда долларов за полеты своих астронавтов к Международной космической станции и обратно.

Российский корабль "Союз" стал единственным вариантом отправки астронавтов к станции после того, как была завершена программа полетов кораблей многоразового использования Space Shuttle, сообщает ТАСС.

"NASA приобрело 70 мест на "Союзах" на общую сумму 3,9 миллиарда долларов", — указывается в докладе генерального инспектора организации Пола Мартина.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2020 и 2021 годах количество российских космонавтов, которые отправляются на МКС, будет сокращено, чтобы выделить место на "Союзах" для американских астронавтов.