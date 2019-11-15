Разговор Трампа с Зеленским: Белый дом обнародовал "записи и воспоминания"

Белый дом опубликовал первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся в апреле 2019 года. Суди по обнародованным записям, американский лидер не затрагивал политические вопросы, сообщает The Washington Post.

Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах, а также обсудил с ним возможность своего приезда на инаугурацию. Кроме того, американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом.

Стенограмма занимает около двух страниц. В обнародованном документе есть приписка, согласно которой речь не идет о дословном стенографическом отчете. Поясняется, что текст содержит записи и восстановление разговора по памяти находившихся на дежурстве сотрудниками Ситуационной комнаты, а также аппарата Совета национальной безопасности. В документе отмечается, что на точность разговора может влиять ряд факторов, в числе которых качество телефонной связи и особенности перевода. Стенограмму опубликовал на своей странице в Twitter репортер Politico Эндрю Дезире.

Дональд Трамп беседовал с Владимиром Зеленским из своего самолета Air Force One. Разговор длился на протяжении шестнадцати минут. Украинский президент рассказал американскому коллеге, что он и его команда расценивают Трампа как замечательный пример.

В разговоре глава США отметил, что у него много друзей на Украине, которые знают Зеленского и он им нравится. "У меня много друзей с Украины, они ожидали, что Вы одержите победу".

Ранее Дональд Трамп сам заявил о том, что в ближайшие дни опубликует стенограмму разговора с Владимиром Зеленским.