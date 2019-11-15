Арестован отчим, убивший падчерицу незадолго до ее шестилетия

Раздольненский районный суд в Крыму арестовал на два месяца жителя села на северо-западе полуострова, который признался в убийстве пятилетней падчерицы.

Как передает "Интерфакс", злоумышленник отправится в следственной изолятор до 14 января 2020 года. Ему предъявлено обвинение по статье "убийство малолетнего".

Расправа произошла 12 ноября 2019 года в селе Кропоткино Раздольненского района. По версии следствия, на почве неприязненных отношений отчима к падчерице, мужчина расправился с ребенком и спрятал тело в канаве. После чего вместе с родным двухлетним сыном попытался скрыться в соседнем государстве. Когда ему это не удалось, он вернулся и сообщил в полицию о пропаже девочки.

23-летняя мать ребенка при этом находилась на заработках в Китае, оставив обоих детей на мужа.