Артем Дзюба: безумно расстраивают травмы Черышева и Головина

В преддверии отборочного матча чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии капитан национальной команды Артем Дзюба посетовал на повреждения полузащитников Дениса Черышева и Александра Головина, из-за которых они не смогут принять участия в игре с "красными дьяволами".

"Болезни поднакопились. Усталость тоже. Меня безумно расстраивает, что Черышева и Головина не будет. Искренне верю, что другие смогут себя проявить. Все, кто вызваны – достойны", – цитирует Дзюбу "Спорт-экспресс".

Ранее стало известно, что Александр Головин, тренирующийся вместе с командой, не поможет российским футболистам в игре с бельгийцами из-за травмы.

Напомним, что матч между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.