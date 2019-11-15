Фигуристы Синицина и Кацалапов стали первыми в ритм-танце

В Москве на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в соревнования вступили танцевальные пары. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце. Наш дуэт получил от судей 86,09 балла.

На втором месте расположились канадские танцоры Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (82,56). Тройку лучших замкнули Сара Уртадо и Кирилл Халявин, представляющие Испанию (72,01).

16 ноября танцевальные пары представят произвольную программу.