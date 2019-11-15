"Беспринципность поражает": разоблачен фейк про Тулун

Из-за фейка в социальных сетях около 350 жителей города Тулуна обратились за компенсацией в размере 10 тысяч рублей.

Об этом на своей странице в Facebook проинформировал общественность губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По его словам, данную информацию люди получили 15 ноября, причем некоторые – с помощью СМС-сообщений.

Глава региона назвал сообщения о якобы положенной финансовой компенсации политическим манипулированием людьми и "поразительной беспринципностью" организаторов данной акции.

Как передает "Интерфакс", пресс-секретарь губернатора и правительства Иркутской области Павел Добродеев предположил, что за рассылкой подобных сообщений стоит желание создать в некоторых средствах массовой информации "красивых" и "говорящих" сюжетов о том, что жители Тулуна до сих пор не получили никаких выплат.

Летом 2019 года регион пережил две волны мощного наводнения. При этом сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.