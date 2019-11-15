Неверов оценил идею Васильева о шипованной резине

Предложение поднять цену на шипованную резину не обсуждалось и не имеет перспектив, заявил руководитель партии "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Ранее с такой инициативой выступил депутат фракции Александр Васильев.

По словам Неверова, предложение коллеги о повышении стоимости шипованных колес — его личная позиция. Оно не обсуждалось во фракции, а также никак не формализовано, сообщает РИА Новости.

Ранее соответствующую инициативу Александр Васильев озвучил в разговоре с агентством "Москва". Он предложил увеличить стоимость шипованной автомобильной резины вместо ограничения скорости до 80 километров в час на всех дорогах в зимний период.

По мнению Васильева, ограничение скорости — это самое страшное, что предлагает государственная компания "Автодор". Государственный деятель считает, что с этим точно не согласятся жители южных районов, у которых отсутствует зима. Васильев отметил, что в таком случае штрафовать людей будут не только за шипы, но и за превышение скорости. Именно потому нужно повысить стоимость за вред шипованных колес.

Депутат "Единой России" отметил, что если делать дороги из "пластилина", то в таком случае шипы им, конечно, будут угрожать. Но если отдать предпочтение хорошим материалам, изготовленным по новым технологиям, подобные автомобильные колеса не повредят дорогам.

Ранее "Известия" сообщили, что компания "Автодор" предложила сократить срок эксплуатации шипованной резины — 188 дней вместо 273. В том случае, если водитель вовремя не поменяет шины, его предлагают оштрафовать. Госкомпания привела статистику, согласно которой зимой российские дороги получают 90 процентов ущерба, особенно страдают трассы, где можно набирать скорость более 70 километров в час.