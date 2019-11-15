Мертвые птицы и желтый снег: комментарий карельского ЦБК

АО "Сегежский ЦБК" совместно с надзорными и природоохранными органами выясняют обстоятельства массовой гибели птиц, а также желтого снегопада в городе Сегеже.

Службой экологического контроля Сегежского ЦБК уже проведена проверка анализов атмосферного воздуха в зоне производства. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, по предварительным данным, в воздухе не обнаружено, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу комбината.

В настоящее время усилен контроль за соблюдением технологического регламента. Экстренных и аварийных происшествий не было. Готовится заключение независимой экспертизы.

Ранее сообщалось, что в карельском городе Сегежа зафиксирована массовая гибель птиц. Жители города считают, что это связано с выбросами целлюлозно-бумажного комбината. Депутат законодательного собрания Карелии от города Андрей Рогалевич пояснил, что о гибели птиц ему сообщали еще несколько дней назад, а подобный случай наблюдался еще в 2016 году. Кроме мертвых птиц снег изменил цвет вместо белого на желтый.

По информации местного Роспотребнадзора, проверка на комбинате проходит уже в течение месяца, но, учитывая данную ситуацию, действия активизировались.