Визит в Москву: премьер Эстонии готов поддержать президента

Глава правительства Эстонии Юри Ратас готов поддержать президента страны Керсти Кальюлайд, если она решит отправиться в Москву на торжества по случаю 75-летия Дня Победы.

"В конечном итоге это решение принимает президент. Моя личная позиция, что, если президент решит ехать в Москву, я ее в этом поддержу", — заявил премьер-министр.

Между тем, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу ранее высказал противоположенную точку зрения по этому вопросу, рекомендовав не совершать подобный визит. Аналогичной позиции придерживается и спикер парламента Хенн Пыллуаас, сообщает "Интерфакс".

Сама глава государства Керсти Кальюлайд сообщала, что если приглашение на празднование поступит от российской стороны, то она не будет принимать решение о поездке единолично и хотела бы обсудить ситуацию с партнерами и союзниками.

До этого Керсти Кальюлайд заявляла, что для ее страны война закончилась 25 лет назад, когда после того как Эстонию покинули российские войска.