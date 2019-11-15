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15 ноября 201919:32

"Металлург" с минимальным счетом переиграл ХК "Сочи"

metallurg.ru

Магнитогорский "Металлург" на домашнем льду принимал в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Сочи". Хозяева льда оказались сильнее гостей со счетом 1:0, одержав пятую победу подряд.

Автором единственной шайбы в составе "Металлурга" стал Эрик О'Делл. Вратарь "Магнитки" Василий Кошечкин отразил 33 броска, оформив четвертый "сухарь" в сезоне.

"Металлург" набрал 33 очка и поднялся на четвертое место в Восточной конференции. Хоккеисты "Сочи" идут девятыми на Западе, имея в активе 23 балла после 27 игр.

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