"Металлург" с минимальным счетом переиграл ХК "Сочи"

Магнитогорский "Металлург" на домашнем льду принимал в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Сочи". Хозяева льда оказались сильнее гостей со счетом 1:0, одержав пятую победу подряд.

Автором единственной шайбы в составе "Металлурга" стал Эрик О'Делл. Вратарь "Магнитки" Василий Кошечкин отразил 33 броска, оформив четвертый "сухарь" в сезоне.

"Металлург" набрал 33 очка и поднялся на четвертое место в Восточной конференции. Хоккеисты "Сочи" идут девятыми на Западе, имея в активе 23 балла после 27 игр.