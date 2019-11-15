Медведев вспомнил, как пел в хоре, и анонсировал помощь театрам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что в детстве пел в хоре, но, "слава богу", вовремя оттуда ушел. Об этом государственный деятель заявил во время встречи с деятелями культуры, комментируя инициативу руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным в школе.

Культурный деятель сказал Медведеву, что его пение в хоре на протяжении хоть какого-то времени сказалось на нем в хорошем смысле, а не в плохом. На это премьер-министр отметил: "Надеюсь, да".

По мнению Дмитрия Медведева, необходимо привести в порядок материальную базу театров в региональных центрах. К этому относятся не только музыкальные инструменты, но и реквизит, а также масса других вещей. Премьер-министр заявил, что в ближайшее время будет выделено 1,5 миллиарда рублей для областных театров на эти цели, сообщает телеканал "Россия 24".

Государственный деятель сообщил, что готов рассмотреть предложения о том, как оформлять трудовые отношения с театральными деятелями. По мнению Медведева, это "сложный и тонкий процесс".

На встрече с премьер-министром присутствовал ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Он предложил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры, в первую очередь, для танцовщиков и музыкантов. Цискаридзе отметил, что служба в военной отрасли зачастую несовместима для творческих людей.

Дмитрий Медведев прокомментировал предложение ректора Академии русского балета. По его словам, "надо посмотреть, как это все сгладить". Премьер-министр считает, это можно попробовать отрегулировать какими-то совместными решениями по линии Министерства высшего образования, Министерства просвещения, а также Министерства обороны. Медведев поставил задачу подготовить соответствующее поручение, которое он подпишет.

Во время встречи премьер-министр назвал культуру объединяющей силой. По мнению Медведева, искусство — это всегда выход за определенные рамки, а также отсутствие страха сказать что-то новое.