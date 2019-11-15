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15 ноября 201922:30 Валентин Богданов

Импичмент Трампу: слушания в конгрессе смотрели 14 миллионов человек

Импичмент Трампу: слушания в конгрессе смотрели 14 миллионов человек

Ни слова о Байдене, его сыне или их бизнесе на Украине: в ответ на выступление бывшего посла на Украине Мари Йованович на слушаньях по импичменту Белый дом обнародовал полный текст телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского. И в нем вообще не упоминаются опасные сюжеты. Правда, вскоре выяснилось, что это стенограмма апрельской беседы лидеров, а не июльской, которая спровоцировала скандал. Узнав о подмене, американские СМИ переключились на другую новость — о том, что в борьбу с Трампом на выборах 2020 года готов вступить другой миллиардер Майкл Блумберг, и тогда проблемы с Байденом могут показаться ему ерундой.

Мари Йованович ветеран американо-украинских скандалов. 17 лет назад, будучи еще заместителем посла США и покопавшись в пленках Мельниченко, она обвинила правительство Кучмы в продаже Ираку комплексов "Кольчуга" в обход санкций. От большого черного внедорожника на слушания Йованович ведут под охраной.

- Вы до сих пор чувствуете давление со стороны администрации Трампа? Госпожа Йованович, оказывал ли президент давление на вас?

Вопрос от CNN, словно пас на ход, отсылает к закрытым показаниям Йованович, на которых она утверждал, что почувствовала угрозу, когда Трамп внезапно отозвал ее из Киева. Винит она в этом его адвоката Джулиани, бывшего генпрокурора Луценко и двух компаньонов Джулиани, выходцев с Украины Фрумана и Парнаса, якобы копавших под нее. Защищать дочь уроженца Читы вызвался главный куратор импичмента от демократов.

"Посол Иованович специализируется в международных вопросах уже 33 года. Много из этого времени она провела в бывшем Советском Союзе. Ее родители сбежали от Сталина, затем от Гитлера, прежде чем они попали в США. Она примерный сотрудник, очень уважаема своими коллегами. Посол Иованович работала в интересах нашей страны, но она оказалась препятствием на пути продвижения личной и политической пропаганды президента Трампа. За это она была отстранена", — заявляет Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей конгресса США.

Про близость Йованович к финансисту Соросу Шифф, само собой, не упомянул. Пока он выступал, в Белом доме, как и обещали, опубликовали стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. Никакой конспирологии: Зеленский нахваливает украинскую еду, Трамп — украинских женщин.

"Мы ждем вашего визита. Слов не хватит, чтобы описать нашу прекрасную страну. Какие милые, добрые и дружелюбные здесь люди, какая вкусная у нас еда, и как прекрасна Украина. Слова не могут в полной мере все передать, поэтому вам стоит приехать и увидеть самому", — говорит президент Украины Владимир Зеленский.

"Я согласен с такой оценкой и надеюсь в скором времени посетить Украину. Когда я проводил конкурс "Мисс Вселенная", Украина всегда была хорошо представлена", — отвечает президент США Дональд Трамп.

Полный текст на слушаниях зачитал самый высокопоставленный республиканец в комитете по разведке Дэвин Нуньес.

"Хочу заметить, что пятеро демократов в этом кабинете проголосовали за импичмент еще до того, как появилась расшифровка. Поэтому американцы могут смело подозревать, что телефонный разговор был использован как отговорка, чтобы воплотить фантазии демократов. Я рад, что, наконец, после 6 недель секретных слушаний американцы могут увидеть весь этот фарс своими глазами", — сообщил Дэвин Нуньес, член комитета по разведке Палаты представителей конгресса США.

После этого добрались до Йованович, а потом и до вопросов к ней. Задавать их, кстати, начал Трамп, который смотрел трансляцию и писал в Twitter.

"Везде, где бы ни появлялась Мари Йованович, все становилось плохо. Она начала с Сомали, и как там все прошло? Дальше перемотаем на Украину, где новый украинский президент неблагоприятно отзывался о ней в нашем с ним втором разговоре. Президент США имеет полное право назначать послов", — написал президент США Дональд Трамп.

Главная претензия республиканцев к Йованович в том, что о разговоре Трампа с Зеленским, из которого и прорастает весь импичмент, экс-посол узнала из вторых рук. Так, кстати, было и с действующим главой дипмиссии Тейлором. На слушаниях он рассказал о том, что случилось на следующий день после июльской беседы двух президентов. Хозяину Белого дома посол в ЕС Сондленд звонил якобы по незащищенной линии прямо из киевского ресторана. Учуяв, что от них хотят, бывшие сотрудники ЦРУ, близкие к демократам, тут же взяли российский след.

"Я не могу припомнить за время своей карьеры, чтобы посол в такой среде, как в Киеве, где на высоком уровне ведется контрразведка, провел бы такой незащищенный разговор с действующим президентом. Нет никаких сомнений, что российские и, возможно, многие другие зарубежные спецслужбы перехватили этот звонок. Москва, безусловно, была бы этому рада", — утверждает Марк Полимеропулос, бывший сотрудник ЦРУ.

Шпионом демократы Трампа называли не раз. Взяточником он у них, правда еще не был, но все когда-то случается впервые.

"Ошеломляющие показания указывают на то, что в ходе расследования были подтверждены факты взяточничества. Президент злоупотреблял своими полномочиями", — заявляет Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей конгресса США.

Придется извиниться, обнадеживает Трамп своих сторонников на юге США.

"У меня не было опыта на прошлых президентских выборах, но мы одержали верх над династией Бушей, затем мы одержали верх над династией Клинтонов, после чего мы одержали верх над весьма жуликоватой группой Обамы. Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю", — говорит президент США Дональд Трамп.

Сопротивляться демократы, конечно, будут до последнего. На следующей неделе в конгрессе ждут еще несколько ключевых фигур: все того же посла в ЕС Гордона Сондленда, бывшего спецпредставителя по Украине Курта Волкера и экс-помощницу Трампа Фиону Хилл. Американцам пока не надоело. Первый раунд слушаний посмотрели 14 миллионов человек.

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